Лидеры СНГ собираются на встречу с Путиным в Петербурге. Лукашенко прибыл на своем самолете, Додон оценил «Сапсан»

Президенты стран – членов СНГ прибывают в Санкт-Петербург, куда на саммит «в дружеской, абсолютно неформальной обстановке» их позвал Владимир Путин.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту Пулково», – сообщает 20 декабря агентство Белта со ссылкой на пресс-службу Александра Лукашенко.

Также примерно в 11 часов в Северной столице приземлился Boeing из Армении. В пресс-службе премьер-министра Никола Пашиняна уточнили, что в Петербург прибудет целая делегация «специальным рейсом».





Кроме того, Пулково ожидает прибытия бортов Ильхама Алиева из Азербайджана и лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Президент Молдавии Игорь Додон прибыл в Россию еще вчера, 19 декабря. Он провел несколько встреч в Москве, после чего вечерним «Сапсаном» двинулся на север. Путешествие в скоростном поезде так понравилось молдавскому лидеру, что он написал об этом в Facebook.

«Очень удобно, технологично и современно. Вот бы и нам такой проект, который связал бы север и юг Молдовы!» – поделился впечатлениями Додон.

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон прилетел в Петербург накануне, 19 декабря, о чем сообщила его пресс-служба.