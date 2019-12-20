Андрей Семчанков возглавил КРТИ после ухода Сергея Харлашкина в «Метрострой»

Первый зампредседателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Семчанков назначен исполняющим обязанности председателя. Ранее глава КРТИ Сергей Харлашкин был назначен и.о. гендиректора «Метростроя».

Информация о назначении опубликована на сайте комитета 20 декабря. До своего прихода в КРТИ в 2015 году Семчанков работал главным инженером в СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Напомним, 17 декабря совет директоров «Метростроя» назначил и.о. генерального директора Сергея Харлашкина, бывшего председателя КРТИ. О контексте этого назначения «Фонтанка» подробно писала. Действующий генеральный директор «Метростроя» Николай Александров находится в СИЗО по делу о растрате.



