«Давайте поднажмём». «Ночлежка» продолжает сбор подарков для бездомных двух столиц

Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» продолжает сбор новогодних подарков для бездомных людей Петербурга и Москвы.

До конца акции «Мандаринка и тушёнка» осталось три дня. Последний день сбора подарков – 22 декабря. Однако, как сообщают в «Ночлежке», ещё многого не хватает для подарочных наборов.

«Подсчитали собранное и поняли: маловато... Маловато будет! Давайте поднажмём, дорогие!» – обратились к жителям двух столиц сотрудники «Ночлежки».

В частности, нужны рафинад, чай, консервы, средства гигиены, тёплые носки и перчатки и т. п.

«Очень и очень нужны конфеты: шоколадные и карамельки. И хотя это не продукт первой необходимости, именно сладости создают ощущение праздника для людей, в жизни которых не так много радостных моментов», – рассказали в организации.

Всего планируется собрать 500 подарочных наборов в Петербурге и 200 в Москве.

Полный список необходимого, а также адреса пунктов сбора можно узнать в официальном паблике благотворительной организации.