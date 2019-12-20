Заезды на ЗСД на юге Петербурга закрыты. КАД и окрестные улицы встали

В южной части Петербурга утром 20 декабря собираются пробки из-за перекрытий движения. Общая загруженность городских дорог выросла с «зелёных» 3 до «жёлтых» 4 баллов.

Перекрыты два или три заезда на ЗСД, сообщают автомобилисты в соцсетях и в редакцию «Фонтанки». Стоят Новоизмайловский проспект, Кубинская, Благодатная, а также улицы, пересекающие Московский проспект. На внутреннем кольце КАД перед заездом на ЗСД образовалась пробка, хвост которой тянется до Пулковского шоссе и дальше.

Напомним, ранее движение транспорта останавливали в центре города и на Московском проспекте.

20 декабря в Петербурге проводятся заседания Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав государств СНГ. В город прибывают президенты России, Белоруссии, Таджикистана.



