В Архангельске 17-летние подружки решили «кого-нибудь убить». Выбор пал на сверстницу, закончившую жизнь в муках

В Архангельске раскрыто убийство несовершеннолетней местной жительницы. Подробности 20 декабря приводит Следственный комитет, и даже сухое изложение фактов выглядит жутко.

Из сообщения ведомства следует: в июне текущего года две 17-летние девушки «договорились убить человека». Жертву, метод выбирали как при личных встречах, так и в телефонных разговорах, переписке. Выбор пал на знакомую ровесницу, которой одна из будущих палачей предложила встретиться у железнодорожных путей в районе улицы Партизанской.

Встречу назначили на 29 июня. На нее обвиняемые пришли с резиновыми перчатками, ремнем, пакетами и чистящим средством. Также в их головах был четкий план, по которому они начали действовать. Сначала в ход пошла бутылка — ею был нанесен удар по голове, сбивший жертву с ног.

«Затем они [обвиняемые] душили ее [ровесницу] ремнем, наносили удары стеклянными бутылками и ранения осколками стекла, надевали на голову полимерный пакет», – перечисляет СК.





После издевательств бросили тело и сбежали. Останки девушки нашли на следующий день.

Когда на подозреваемых вышли, они начали говорить о неприязни к убитой, но дальнейшее расследование показало, что мотив все же был иной. Девушки отправились в камеру, им предъявили убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений.