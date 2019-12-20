Строительство
Сбербанк и Группа «Эталон» заключили соглашение о взаимодействии
Группа «Эталон»
Сбербанк заключил соглашение о взаимодействии с Группой «Эталон». Документ подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов и генеральный директор Группы «Эталон» Геннадий Щербина.
- Стороны договорились о взаимовыгодном сотрудничестве и обмене опытом в области инновационного развития.
- Сбербанк окажет содействие компании в организации качественного обслуживания по целому ряду сервисов и услуг в рамках экосистемы банка, а также релевантной аналитической и информационной поддержки.
Взаимодействие предполагает стратегическое партнерство и обмен опытом, совместную научно-исследовательскую деятельность, поиск и привлечение технологий на отечественном и мировом рынках в области инновационного развития, создание акселерационных обучающих программ и инвестирование в совместные инновационные проекты.
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Сбербанк рад такому стратегическому партнеру, как Группа «Эталон» и в целях реализации договора мы рассматриваем возможность предоставлять информацию по перспективам инновационного развития с учетом имеющихся требований по конфиденциальности информации и будем содействовать в организации качественного обслуживания по целому ряду сервисов и услуг в рамках собственной экосистемы».
Геннадий Щербина, генеральный директор Группы «Эталон»:
«В ходе нашего визита в Sberbank Agile Home мы получили возможность ознакомиться с экосистемой Сбербанка и теми конкретными инструментами, которые помогут нам усовершенствовать наш основной продукт и внутренние процессы компании. Я уверен, что подписанное Соглашение о партнерстве принесет практическую пользу обеим сторонам».
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