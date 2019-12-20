Чиновник на Ямале использовал юриста мэрии не по назначению. Рассчитался карьерным ростом жены

Чиновник в Ямало-Ненецком автономном округе отправил своего сотрудника на судебные споры по разделу имущества с женой, после чего трудоустроил уже его женщину. На необычные маневры обратила внимание Генпрокуратура.

«После проведения проверки, распоряжением главы района мужчина уволен с муниципальной службы в связи с утратой доверия, трудовые отношения с гражданином, принятым в департамент с нарушением требований закона, решено прекратить», – сообщается 20 декабря на сайте Генеральной прокуратуры.

Надзорный орган выявил, что чиновник нарушил федеральный закон «О противодействии коррупции», когда в начале года послал главного специалиста департамента в рабочее время решать вопрос о разделе имущества с супругой. Участие в судебных заседаниях было для него бесплатным. После этого чиновник дал указание принять супругу своего подчиненного в департамент мужа.

«В результате прием на муниципальную службу был осуществлен с грубым нарушением установленного порядка, несмотря на наличие других соискателей на данную должность, предусмотренные муниципальным нормативным правовым актом обязательные конкурсные процедуры проведены не были», – уточнили в прокуратуре.



