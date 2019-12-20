На необычно свободных улицах Петербурга легковушки встают на пути общественного транспорта

Несмотря на то, что утром 20 декабря на дорогах Петербурга оказалось не так плотно, как обычно, движение общественного транспорта местами останавливалось. Мешали легковые машины.

Так, на Володарском мосту притёрлись две легковушки, перегородив трамвайные рельсы, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Кое-кто объезжал остановившиеся трамваи по встречным путям. При этом серьёзного затора авария не вызвала. Почти свободно было и на Народной улице, а также на соседствующем с ней внутреннем кольце КАД, где часто по утрам бывает очень плотно.





Также трамваи встали на пересечении Среднего проспекта и 8-9 линий В.О., им помешали «Фиат» и «БМВ», рассказывают в «ДТП и ЧП». Заторы перед этим перекрёстком возникают и безо всяких аварий.

Ещё два легковых автомобиля мешают проезду автобусов и троллейбусов по улице Курчатова.

Сегодня в Петербурге утренний максимум достиг только 5 баллов, что на 1 балл ниже обычного. Сейчас и вовсе «зелёные» 3 балла. В ближайшие дни движение ненадолго могут перекрывать для пропуска кортежей. В городе состоятся заседания Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав государств СНГ.