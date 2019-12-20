ЦБ придумал, как ограничить доступ иностранных бумаг к российским торгам

Банк России разработал поправки ко второму чтению законопроекта о квалификации инвесторов. Они могут ограничить допуск иностранных ценных бумаг к торгам на российских биржах.

Как пишет РБК 20 декабря, предполагается, что в России могут разрешить торговать только теми иностранными ценными бумагами, которые войдут в выбранные регулятором фондовые индексы.

Сейчас регулятор работает более широко: задает перечень из 66 иностранных бирж, и если бумага входит в основной список такой биржи, то может торговаться и на российской торговой площадке.

При этом представитель ЦБ заявил РБК, что официально текст законопроекта не рассылался, его обсуждение продолжается и комментарии преждевременны.



