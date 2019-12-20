Маленькой Софье нужна операция на сердце

У двухлетней Софьи тяжёлый врождённый порок сердца. Она уже перенесла сложную операцию, ишемический инсульт и несколько раз попадала в реанимацию. Девочке срочно нужна операция по коррекции порока, поскольку с возрастом ситуация будет только ухудшаться. Однако не все медики готовы взяться за лечение Софьи. Согласились лишь заокеанские врачи. Но стоимость лечения для обычной семьи заоблачная.

Благотворительный фонд «Алёша» просит помочь в сборе средств на операцию по коррекции порока сердца.

Софья Хомик, 2 года.

Врождённый порок сердца. Дефект межжелудочковой перегородки, открытое овольное окно, гипоплазия ПЖ.

Спасёт сложная операция на сердце. Стоимость 10 688 639 руб.

Софья первый ребёнок в семье. Мама вовремя проходила все обследования и соблюдала рекомендации врачей. Результаты анализов были отличные, ни одно УЗИ не показало патологий в развитии плода. Уже после выписки из роддома педиатр заметил шумы в сердце и отправил девочку на ЭКГ. У Софьи обнаружили порок сердца и сразу же госпитализировали.

Врачи дали направление на операцию в Новосибирский кардиоцентр. Но уже в больнице выяснилось, что порок сердца намного серьёзнее, чем казалось ранее. Риски были слишком велики и родителям предложили подождать. Коррекцию отложили, вместо этого Софье провели операцию по суживанию лёгочной артерии.

Родители стали искать врачей, готовых помочь Софье, по всему миру. Откликнулись из Берлинского кардиоцентра. Немецкие хирурги накопили огромный опыт таких операций и, учитывая все риски, согласились принять маленькую пациентку из России. Операция прошла успешно, но после случились осложнения. Софья стойко переносила все трудности и в итоге её состояние стабилизировалось. Наконец-то девочка смогла вернуться домой.

Однако в родной Находке её состояние резко ухудшилось. Малышку госпитализировали с подозрением на эндокардит. Новый год Софья встретила в больнице. И уже 1 января у неё произошёл ишемический инсульт. Девочку еле-еле спасли.

Все проблемы Софьи со здоровьем так или иначе связаны с незалеченным пороком сердца. Чтобы закрыть порок, малышке нужна ещё одна операция.

В мире мало врачей, способных проводить такие сложные коррекции. Один из них – доктор Храшка, который сейчас работает в клинике Children's Hospital of Wisconsin (США). Он уже видел выписки Софьи с даже составил примерный план лечения. Но стоимость такой сложной операции огромна – 10 687 345 руб. У обычной семьи из Находки таких денег нет.

Софья сейчас может надеяться только на помощь обычных людей. Если операцию не провести срочно, это может стать причиной серьезнейших проблем со здоровьем.

О том, как помочь Софье, можно узнать на её странице на сайте фонда «Алёша».