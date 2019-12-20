На Царскосельских холмах подводят итоги года

Среди самых ярких событий – досрочный ввод домов, новые возможности для досуга и строительство инфраструктуры.

Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Новоселье раньше срока

В 2019 году компания «Терминал-Ресурс» ввела в эксплуатацию сразу два жилых объекта. Застройщик ведёт комплексное освоение территории в Пушкинском районе на площади 316 га. На территории нового микрорайона «На Царкосельских холмах» уже проживают более 4 000 человек. Летом был сдан жилой комплекс «Образцовый квартал 4», причем, на полтора года раньше срока (в проектной декларации срок сдачи заявлен IV кварталом 2020 года). А 6 декабря Управление государственного строительного надзора выдало заключение о соответствии строительства требованиям проектной документации на новый «Образцовый квартал 5». И снова дом построен с опережением: разрешение на строительство действительно до 2021 года, а на деле жильцы получат ключи от своих квартир уже в начале 2020-го!

– Досрочная сдача домов стала для нас традицией, – говорит генеральный директор генподрядной организации ООО «Ресурс-Инт» Сергей Печников. – Сократить сроки строительства удается за счет эффективности управления работами подрядных организаций на объектах и чёткого планирования. Мы тщательно подбираем подрядчиков и контролируем их работу, но опережение сроков – это не самоцель. Главное для нас – качество строительства.

Новые возможности для развития

Хорошие новости в уходящем году появились не только для дольщиков новых «Образцовых кварталов», но и тех, кто уже живёт в сданных домах. Летом по соседству с малоэтажными комплексами открылся многофункциональный спортивный комплекс «Высота». У царскосёлов появилась возможность заниматься большим теннисом, пляжными видами спорта, единоборствами и фитнесом.

Осенью на территории проекта «На Царскосельских холмах» свои двери открыли два развивающих центра. Там проходят спортивные, танцевальные, творческие занятия, ведется подготовка к школе, работает театральная студия. Днём эти центры работают для детей, а по вечерам проводят занятия для взрослых – фитнес, иностранные языки, танцы.

Социальный проект

Современный детский садик с бассейном, работающий на Царскосельских холмах, был признан «самым благоустроенным объектом образования». Он построен компанией «Терминал-Ресурс» в 2018-м году. Сейчас ведётся проектирование сразу двух новых социальных объектов – школы и еще одного детского сада. Школу на 825 мест и детский садик на 240 мест также проектирует «Терминал-Ресурс». Еще одну школу на 550 мест в рамках адресно-инвестиционной программы проектирует город и планирует начать ее строительство уже в следующем году. Проект развития территории рассчитан на 15 лет и проживание 40 000 человек. Наряду с жилыми домами развивается необходимая социальная инфраструктура, которая обеспечит жителям комфортную среду обитания.

Место для бизнеса

Первым коммерческим объектом на Царскосельских холмах стал бизнес-центр «Перспектива». В 2019 году застройщик «Терминал-Ресурс» приступал к строительству бизнес-парка «Гараж». Большую часть объекта (почти 10 тысяч квадратных метров из 13,5 тысяч «квадратов») займет наземный многоярусный паркинг на 300 парковочных мест. Их можно будет выкупить или взять в аренду. В здании, пристроенном к паркингу, предусмотрены коммерческие помещения разных метражей со свободными планировками. Там смогут разместиться магазины, кафе, аптека, предприятия бытового обслуживания и офисы. Сейчас строительные работы в разгаре: возводятся стены, идет монтаж окон.

Сто дорог

На автомобиле и общественном транспорте от «Образцовых кварталах» по Петербургскому, Киевскому, Волхонскому, Пулковскому шоссе, Витебскому проспекту, кольцевой автодороге и ЗСД можно добраться в любую точку Петербурга и Ленинградской области. Дорога до ближайших станций метро «Московская» или «Купчино» займёт 15-20 минут.

shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В Пушкинском районе находятся объекты федерального значения, а также памятники архитектуры, входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому развитию инфраструктуры здесь уделяется особое внимание.

Началось строительство 1-го этапа Южно-Волхонской дороги в границах территории проекта «На Царскосельских холмах». Это будет два участка: улица Сарицкая от Южной Магистрали до улицы Переведенской, и Южная Магистраль от улицы Сарицкой до продолжения Ленинградского шоссе. В будущем они соединят Петербургское шоссе с Волхонским и Киевским. В ноябре 2019 года открыта скоростная платная дорога М-11 «НЕВА», направление Санкт-Петербург-Москва, съезд на неё находится в 15 минутах от жилых комплексов. Столько же – 15 минут – от «Образцовых кварталов» до аэропорта «Пулково».

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Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

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