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Бизнес-трибуна
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20.12.2019 18:00
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На Царскосельских холмах подводят итоги года

Среди самых ярких событий – досрочный ввод домов, новые возможности для досуга и строительство инфраструктуры.

На Царскосельских холмах подводят итоги года

Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Новоселье раньше срока

В 2019 году компания «Терминал-Ресурс» ввела в эксплуатацию сразу два жилых объекта. Застройщик ведёт комплексное освоение территории в Пушкинском районе на площади 316 га. На территории нового микрорайона «На Царкосельских холмах» уже проживают более 4 000 человек. Летом был сдан жилой комплекс «Образцовый квартал 4», причем, на полтора года раньше срока (в проектной декларации срок сдачи заявлен IV кварталом 2020 года). А 6 декабря Управление государственного строительного надзора выдало заключение о соответствии строительства требованиям проектной документации на новый «Образцовый квартал 5». И снова дом построен с опережением: разрешение на строительство действительно до 2021 года, а на деле жильцы получат ключи от своих квартир уже в начале 2020-го!

– Досрочная сдача домов стала для нас традицией, – говорит генеральный директор генподрядной организации ООО «Ресурс-Инт» Сергей Печников. – Сократить сроки строительства удается за счет эффективности управления работами подрядных организаций на объектах и чёткого планирования. Мы тщательно подбираем подрядчиков и контролируем их работу, но опережение сроков – это не самоцель. Главное для нас – качество строительства.

Новые возможности для развития

Хорошие новости в уходящем году появились не только для дольщиков новых «Образцовых кварталов», но и тех, кто уже живёт в сданных домах. Летом по соседству с малоэтажными комплексами открылся многофункциональный спортивный комплекс «Высота». У царскосёлов появилась возможность заниматься большим теннисом, пляжными видами спорта, единоборствами и фитнесом. 

Осенью на территории проекта «На Царскосельских холмах» свои двери открыли два развивающих центра. Там проходят спортивные, танцевальные, творческие занятия, ведется подготовка к школе, работает театральная студия. Днём эти центры работают для детей, а по вечерам проводят занятия для взрослых – фитнес, иностранные языки, танцы.

Социальный проект

Современный детский садик с бассейном, работающий на Царскосельских холмах, был признан «самым благоустроенным объектом образования». Он построен компанией «Терминал-Ресурс» в 2018-м году. Сейчас ведётся проектирование сразу двух новых социальных объектов – школы и еще одного детского сада. Школу на 825 мест и детский садик на 240 мест также проектирует «Терминал-Ресурс». Еще одну школу на 550 мест в рамках адресно-инвестиционной программы проектирует город и планирует начать ее строительство уже в следующем году. Проект развития территории рассчитан на 15 лет и проживание 40 000 человек. Наряду с жилыми домами развивается необходимая социальная инфраструктура, которая обеспечит жителям комфортную среду обитания.

Место для бизнеса

Первым коммерческим объектом на Царскосельских холмах стал бизнес-центр «Перспектива». В 2019 году застройщик «Терминал-Ресурс» приступал к строительству бизнес-парка «Гараж». Большую часть объекта (почти 10 тысяч квадратных метров из 13,5 тысяч «квадратов») займет наземный многоярусный паркинг на 300 парковочных мест. Их можно будет выкупить или взять в аренду. В здании, пристроенном к паркингу, предусмотрены коммерческие помещения разных метражей со свободными планировками. Там смогут разместиться магазины, кафе, аптека, предприятия бытового обслуживания и офисы. Сейчас строительные работы в разгаре: возводятся стены, идет монтаж окон.

Сто дорог

На автомобиле и общественном транспорте от «Образцовых кварталах» по Петербургскому, Киевскому, Волхонскому, Пулковскому шоссе, Витебскому проспекту, кольцевой автодороге и ЗСД можно добраться в любую точку Петербурга и Ленинградской области. Дорога до ближайших станций метро «Московская» или «Купчино» займёт 15-20 минут.

shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В Пушкинском районе находятся объекты федерального значения, а также памятники архитектуры, входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому развитию инфраструктуры здесь уделяется особое внимание.

Началось строительство 1-го этапа Южно-Волхонской дороги в границах территории проекта «На Царскосельских холмах». Это будет два участка: улица Сарицкая от Южной Магистрали до улицы Переведенской, и Южная Магистраль от улицы Сарицкой до продолжения Ленинградского шоссе. В будущем они соединят Петербургское шоссе с Волхонским и Киевским. В ноябре 2019 года открыта скоростная платная дорога М-11 «НЕВА», направление Санкт-Петербург-Москва, съезд на неё находится в 15 минутах от жилых комплексов. Столько же – 15 минут – от «Образцовых кварталов» до аэропорта «Пулково».

Готовые и строящиеся квартиры в Пушкинском районе от застройщика: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Бизнес-парк Гараж, жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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