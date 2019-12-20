Автомобилисты сообщают о перекрытиях в центре и на Московском. В целом пробок в Петербурге меньше обычного

В центре Петербурга и на Московском проспекте около 10 часов 20 декабря начали перекрывать движение, образуются локальные заторы.

При этом в целом дорожное движение в Петербурге более свободное, чем обычно. Утренний максимум составил всего 5 баллов, что на 1 балл меньше нормы. С начала девятого общая загруженность дорог снизилась до 4 баллов.

Наиболее загруженные магистрали утром: Московское шоссе в центр (8 баллов), Невский проспект к Дворцовой площади (7 баллов), проспект Стачек в центр (7 баллов). Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были:





9:48, внутренняя сторона КАД, 6,5 км, от Московского шоссе до Дачного проспекта. Пробка продержалась 30 минут.

9:39, внешняя сторона КАД, 5 км, от Красносельского шоссе до Таллинского шоссе. Пробка продержалась 10 минут.

0:24, внутренняя сторона КАД, 4,4 км, от Дачного проспекта до реки Новой. Пробка продержалась 20 минут.

9:36, внешняя сторона КАД, 3,8 км, от Таллинского шоссе до реки Новой. Пробка продержалась 10 минут.

8:36, Витебский проспект, Воздухоплавательная улица, 3,3 км, от Кузнецовской улицы до Лиговского проспекта. Пробка продержалась 2 часа.

Напомним, в ближайшие дни в городе возможны временные ограничения и ручное регулирование движения. Кортежи пропускали начиная со вчерашнего вечера и даже ночью.

20 декабря в Петербурге проводится заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием президента России Владимира Путина, также он встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В работе внеочередного заседания Совета глав государств СНГ поучаствует и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.