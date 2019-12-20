В Петербурге задержали подозреваемого в краже 15 миллионов, 196 тысяч евро и жёлтого биткоина. С деньгами он гулял по Невскому

Петербургские правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к крупной краже в Ленинградской области: 12 декабря в посёлке Борисова Грива неизвестный лишил гражданина Уругвая свыше 15 миллионов рублей и почти что двух сотен тысяч евро. Следы привели полицейских в центр Северной столицы.

Как стало известно «Фонтанке», 23-летнего гражданина Узбекистана остановили вечером 18 декабря у ТЦ «Невский Центр», что на Невском, 114. Из сумки изъяли ювелирные изделия, 2,2 миллиона рублей и ещё две тысячи евро. По мнению правоохранителей, именно этот человек неделю назад проник в дом к гражданину Уругвая в СНТ «Наука» и ушёл с крупной суммой, банковскими картами, украшениями, мобильным телефоном и монетой «Биткоин» из желтого металла в качестве бонуса.

В ГУ МВД РФ по городу и области отметили, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере.



