«Это не какие-то жулики, это имена». У петербуржца быстро ушел «Кадиллак», а лидеры рынка лишились «Лексусов», «Порше», «Ленд Крузера», «Тахо» и «Ауди Q8»

После арестов двух абсолютных чемпионов по угонам – Спортсмена и Паламаря, в Петербурге решали судьбу автомашин премиум-класса так называемые «Островитяне». Пятеро представителей этого клана, включая руководство, задержаны с поличным. На обысках найдена аппаратура, а в загородном доме – автосалон. На месте кражи их сторожили под двадцать полицейских.

По информации «Фонтанки», в ночь с 19 на 20 декабря оперативники «угонного» отдела полицейского главка задержали пятерых статусных в своем мире петербуржцев. Прежде всего это 47-летние Сергей Кораблев и Дмитрий Федоров. Больше известные как старшие группировки «Островитяне». Они выросли на улице Кораблестроителей, на Васильевском. Оба – люди с безукоризненной в этом ремесле репутацией, на рынке работают уже пару десятилетий, побывали под арестами за кражи машин, до недавнего времени уступали лишь славе таких авторитетных фигур, как Спортсмен и Паламарь. Все же последние в данный момент находятся вне свободы, а портили настроение состоятельным петербуржцам как раз Кораблев и Федоров.

Как прокомментировали «Фонтанке» в ГУ МВД, «это не какие-то там жулики, это имена».





Вместе с ними задержаны еще трое: Соколов, Богданов, Смирнов. Но это талантливая молодежь. Все родились в начале 90-х.

По данным «Фонтанки», детектив начался около 18 часов 19 декабря на улице Газовой на Петроградке, когда бизнесмен вышел из своего «Кадиллака Эскалейда», а через десять минут заметил, что его больше нет. «Фонтанке» известно, что угонщики сработали так называемой удочкой – сканером, цена которого начинается с 30 тысяч евро. Дальше автомашина пошла на выход из города, а потом в сторону и по трассе со скоростью 130 км в час – на Сертолово. Ее страховал «Порш Кайен».

Задерживать с поличным их не стали, а семью машинами и двумя экипажами ГИБДД повели до точки сброса угнанного «Кадиллака». Так кавалькада добралась до внушительного коттеджа в поселке Стеклянный во Всеволожском районе. Это примерно 60 километров от Петербурга. И вот уже там произошло окружение, штурм и пленение.

Кроме «Шевроле Тахо», «Ауди Q8», «Лексуса LX», «Лексуса RX», «Тойоты Ленд Крузер 200», «Порше», которые, не к удивлению, оказались ворованными, полицейские нашли специальную аппаратуру для угонов, приготовленные подложные номера.

Заметим, что машины такого уровня не идут на разборки, как транспорт экономкласса. На них перебиваются номера под новые документы.