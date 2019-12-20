Зажигательное утро. Пожар оставил парадную дома в Красносельском районе без мусоропровода

Вспышка и грохот сопроводили жителей дома 13 по улице Маршала Захарова на юге Петербурга на работу. Мусоропровод в одной из парадных не смог «переварить» выброшенные в него отбросы.

Как сообщают участники сообщества «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте», после вспышки у мусоропровода отвалилась часть трубы.

В ГУ МЧС по Петербургу «Фонтанке» сообщили, что получили вызов по указанному адресу в 6:55. Между 1 и 2 этажом был пожар в мусоропроводе. Из-за тепла часть его разрушилась. Возгорание было в течение двадцати минут ликвидировано. Никто не пострадал.



