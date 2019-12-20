В Стрельне опять обокрали «топа». У директора крупной стоматологии забрали 8,7 миллиона в валюте

Из частного дома в Стрельне украли почти девять миллионов рублей в зарубежной валюте. Выбирая объект, неизвестный не прогадал: хозяева отдыхали в Таиланде, и взламыванию двери веранды никто помешать не смог.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 20 декабря, на Боровой, 38а, проживает директор одной из крупнейших стоматологий в Петербурге. В полицию обратился его тесть, менеджер этой же клиники. 47000 евро и 50000 долларов хранились в сейфе на втором этаже. После проникновения через веранду неизвестный легко снял защиту, забрал все купюры и скрылся.

Прибывшие правоохранители изъяли следы ботинок и следы пальцев рук. Общий ущерб составил 8,7 миллиона рублей.

17 декабря другая крупная кража произошла буквально в десяти минутах ходьбы, на улице Дружбы: тогда из квартиры замдиректора фирмы вынесли 650 тысяч рублей, 1860 евро, 2400 долларов США и прихватили ювелирные украшения.





По данным «Фонтанки», жители престижного посёлка обеспокоены таким вниманием незнакомцев: в районе находится Дворец конгрессов, где регулярно бывают первые лица, потому к криминалу местные не привыкли. Правоохранители размышляют над возбуждением уголовного дела.