Отошёл на пять минут. У игрока волейбольного «Зенита» увели «Кадиллак»

Игрок волейбольного клуба «Зенит» потерял чёрный «Кадиллак Эскалейд» в Красносельском районе Петербурга. Спортсмен поспешил подать заявление в полицию.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), связующий сборной России и участник петербургской команды Дмитрий Ковалёв всего на пять минут оставил чёрный внедорожник у дома №17 по улице Маршала Захарова. Дело было днём 19 декабря. Когда спортивный инструктор вернулся, парковочное место пустовало. Ущерб зенитовец оценил в 3 миллиона 515 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

28-летний победитель волейбольной Лиги наций-2019 и связующий российской сборной по волейболу перешёл в «Зенит» этим летом. Ковалёв родился в Перми и до начала петербургского периода выступал в составе «Урала», «Губернии» и «Прикамья».



