После публикации «Базы» о пропавшей журналистке корреспондент вышла на связь. Она рассказала о «жестком задержании»

Не успели сотрудники интернет-проекта «База» сообщить о том, что пропала связь с корреспондентом, которая брала интервью у предполагаемого лубянского стрелка Евгения Манюрова, как журналист дала о себе знать.

«Анну Никитину только что освободили, – сообщила редакция «Базы». – Аня рассказала, что её очень жестко задержали в квартире матери Евгения Манюрова прямо во время интервью. Следующие пять часов она провела без связи. Покидать помещение или связаться с редакцией ей также запрещали».

Как отмечают журналисты, около 8 утра 20 декабря следственная группа выдвинулась из Подольска в Москву – «на Кузнецкий мост» (где располагается комплекс зданий ФСБ). С ними поехала мать Манюрова. Следователи якобы планировали забрать с собой и корреспондента.

«Однако журналистка смогла убедить следователей отпустить её – хотя бы на время, чтобы не бросать машину в Подольске», – отметила «База».

Напомним, ранее редакция сообщила о том, что пропала сотрудница Анна Никитина, которой поручили взять интервью у родственников предполагаемого участника стрельбы у здания ФСБ на Лубянке вечером 19 декабря. Корреспондент нашла в Подольске мать Евгения Манюрова, передала материал в редакцию, а потом перестала выходить на связь.



