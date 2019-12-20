Госавтоинспекции хотят дать право проверять на алкоголь и наркотики всех водителей

Сотрудники ГИБДД могут получить право проводить предварительные проверки всех водителей на алкоголь и наркотики, даже если у них нет внешних признаков опьянения, передают 20 декабря «Вести» со ссылкой на «Интерфакс».

Это будет экспресс-тестирование – предварительная проверка для обнаружения в организме водителя следов алкоголя, наркотических или психотропных веществ. Водители, как предполагается, смогут отказаться от тестирования без каких-либо последствий.

Сейчас инспекторы могут требовать медосвидетельствования, если у автомобилиста наблюдается запах алкоголя изо рта, неадекватное поведение, нарушение речи, неустойчивость позы, изменение окраски кожи на лице.







