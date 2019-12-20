Facebook после 5 млрд штрафа не будет предлагать пользователям друзей из телефонной книжки

Социальная сеть перестанет использовать номера телефонов пользователей, которые добавляются при двухфакторной аутентификации, для формирования списка предлагаемых друзей. Об этом сообщает tjournal 20 декабря со ссылкой на Reuters.

«Компания заявила, что нововведение является частью целого комплекса изменений политики конфиденциальности в рамках соглашения с Федеральной торговой комиссией (FTC) о повышении безопасности пользовательских данных и прекращения их использования в коммерческих целях. Соглашение также включало 5 миллиардный штраф из-за того, что соцсеть использовала номера телефонов для показа рекламных объявлений», – сообщает издание.

Сначала новые правила обкатают на Эквадоре, Эфиопии, Пакистане, Ливии и Камбодже. Для всех остальных они начнут действовать с начала 2020 года.

Сегодня же стало известно, что личные данные более чем 267 млн пользователей Facebook были выложены в Интернет. В основном пострадали пользователи из США.



