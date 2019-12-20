Суд на миллион. В Московской области впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров

Два года условно получил владелец сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислав Сайгин, обвиненный в нарушении авторских прав. Такое решение, как пишет «Медуза» 20 декабря принял Красногорский городской суд Московской области.

Издание ссылается на специализирующуюся на кибербезопасности компанию Group-IB, которая уточняет, что Сайгин владел сетью нелегальных киносайтов kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятка их «зеркал» (kinogb.site, kinogb.me, kinogb.life , kinogb.cc , kinogb.mobi, kinokot.me, kinogb.tv).

«На этих ресурсах были выложены более десяти тысяч пиратских фильмов, включая популярные киноновинки. Контент поставлялся одним из крупнейших пиратских CDN — Moonwalk, прекратившем работу в октябре 2019 года», – сообщает издание.

По оценкам Group-IB, в 2019 году рынок интернет-пиратства в России впервые за пять лет показал падение. Его объем составил 63,5 миллиона долларов, что на 27% ниже показателя 2018 года.



