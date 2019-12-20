Корреспондент «Базы» пропала после посещения квартиры «лубянского стрелка». Её могли забрать сотрудники ФСБ и СКР

Корреспондент интернет-проекта «База» Анна Никитина, предположительно, задержана сотрудниками ФСБ и СКР в подмосковном Подольске ночью 20 декабря. По информации коллег, она уже 5,5 часов не выходит на связь. До этого журналист получала задание разыскать мать мужчины, который, предположительно, устроил стрельбу у здания госбезопасности в центре Москвы.

«Анна ещё до прибытия следственной группы успела встретиться с семьёй «стрелка с Лубянки» Евгения Манюрова. По следам её разговора с матерью Евгения мы опубликовали материал», – пишет «База».

Журналист якобы перестала отвечать на звонки после того, как в квартиру зашла следственная группа. Затем её телефон отключили. С трёх часов ночи редакция не может выйти с ней на связь.

Стрельба у здания ФСБ в Москве началась около 18.30. ФСБ официально сообщила об одном нападавшем. Им, по данным СМИ, является 39-летний Евгений Манюров из подмосковного Подольска. Также служба подтвердила информацию об одном погибшем. Ранены были, по последним данным, пять человек. Вся известная информация о перестрелке – в материале «Фонтанки».



