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СМИ: В деле Baring Vostok появился новый фигурант
Бывший сотрудник банка «Восточный» Александр Цакунов стал еще одни фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере в составе преступной группы. На момент начала обысков, которые по данным Forbes, прошли 19 декабря, он занимал должность директора Центра стратегического управления портфелем бизнес-активов и инвестиций группы банка «Открытия»
«В «Восточном» Цакунов работал в казначействе, занимал должность директора дирекции корпоративных финансов банка. Казначейство в банке размещает ценные бумаги и свободную ликвидность, торгует валютой и бумагами. Цакунов занимался работой с инвесторами и рейтинговыми агентствами, привлекал финансирование, курировал работу с рынками капитала», – сообщает издание.
На странице Цакунова в Facebook сказано, что до «Открытия» он работал в банке «Восточный экспресс» (название «Восточного» до осени 2014 года), Deloitte и Росбанке.
Цакунов стал седьмым фигурантом дела Baring Vostok. В феврале 2019 года по этому делу были арестованы шесть человек, включая основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, партнеры фонда Ваган Абгарян, Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, а также бывший предправления банка «Восточный» Алексей Кордичев и генеральный директор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров. Сначала всех отправили в СИЗО, затем Кордичева, Калви и Дельпаля перевели под домашний арест.
Справка:
Дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере в составе преступной группы) возбуждено после заявления в ФСБ миноритарного акционера «Восточного» Шерзода Юсупова. Он утверждал, что его ввели в заблуждение по сделке по отступному соглашению по кредиту на 2,5 млрд рублей между банком и ПКБ. Baring Vostok считает это дело следствием корпоративного конфликта в банке «Восточный» между фондом и вторым по величине акционером — компанией «Финвижн» Артема Аветисяна.
В этом году по решению суда Evison все же исполнил опцион. Теперь Артем Аветисян вместе с двумя другими акционерами банка — Шерзодом Юсуповым и Юрием Даниловым — получили контроль в банке.