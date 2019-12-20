СМИ: В деле Baring Vostok появился новый фигурант

Бывший сотрудник банка «Восточный» Александр Цакунов стал еще одни фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере в составе преступной группы. На момент начала обысков, которые по данным Forbes, прошли 19 декабря, он занимал должность директора Центра стратегического управления портфелем бизнес-активов и инвестиций группы банка «Открытия»

«В «Восточном» Цакунов работал в казначействе, занимал должность директора дирекции корпоративных финансов банка. Казначейство в банке размещает ценные бумаги и свободную ликвидность, торгует валютой и бумагами. Цакунов занимался работой с инвесторами и рейтинговыми агентствами, привлекал финансирование, курировал работу с рынками капитала», – сообщает издание.

На странице Цакунова в Facebook сказано, что до «Открытия» он работал в банке «Восточный экспресс» (название «Восточного» до осени 2014 года), Deloitte и Росбанке.

Цакунов стал седьмым фигурантом дела Baring Vostok. В феврале 2019 года по этому делу были арестованы шесть человек, включая основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, партнеры фонда Ваган Абгарян, Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, а также бывший предправления банка «Восточный» Алексей Кордичев и генеральный директор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров. Сначала всех отправили в СИЗО, затем Кордичева, Калви и Дельпаля перевели под домашний арест.



