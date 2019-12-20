Женщина, таранившая BMW ОБ ДПС на Коломяжском, отказалась от освидетельствования

В ночной аварии со служебной машиной в Приморском районе Петербурга никто не пострадал.

Официальную информацию о ДТП сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области. По предварительным данным, 20 декабря около 1:05 у дома 26 по Коломяжскому проспекту 43-летняя женщина на «Фольксвагене Поло» совершила наезд на остановившийся на запрещающий сигнал светофора патрульный автомобиль БМВ ОБ №4 ДПС ГИБДД под управлением 34-летнего мужчины. Пострадавших нет.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

В отношении водителя «Фольксвагена» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 12.26, часть 1, КоАП РФ – за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Также вынесено определение о возбуждении административного материала по статье 12.15, часть 1, КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона). Проводится проверка.





Таран женщиной на «Поло» машины ДПС, напомним, попал на видео.