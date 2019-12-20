У полсотни домов в Петербурге снесло крышу во время шторма

Почти полсотни домов в Петербурге остались с дырявой кровлей после штормового ветра. Итоги последствия непогоды утром 20 декабря подвело главное управление МЧС.

Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве, за сутки пожарно-спасательные подразделения привлекали 139 раз. В основном спасателей звали устранять последствия падения деревьев – 60 раз. Также главк МЧС зафиксировал 42 случая повреждения кровли – спасателям пришлось убирать листы железа, угрожавшие прохожим. Отмечено 37 упавших рекламных щитов, дорожных знаков, светофоров.

Напомним, что упавших деревьев во время шторма 19 декабря было гораздо больше — комитет по благоустройству накануне вечером сообщал о 305, — просто не во всех случаях горожане вызывали МЧС.

Кроме рекламных щитов и светофоров в предновогоднем Петербурге вчера падали елки. Но в целом непогода не обернулась серьезными происшествиями.



