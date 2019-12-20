На видео попала легковушка, мчащая на М-11 по встречке

«Когда пропустил поворот на Пулково и выехал в Шереметьево», – шутят в соцсетях. Автомобиль, движущийся по платной автодороге М-11 «Нева» (Москва – Санкт-Петербург) по обочине встречной полосы, сняли на видео очевидцы.

«Очередные упыри валят против шерсти по трассе М-11 со скоростью около 160 км/ч», – комментирует автор поста в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Подписчики группы в комментариях спорят о скорости: судя по мельканию столбов, нарушитель движется значительно медленнее, считают зрители. Вероятно, этот водитель перепутал съезды с КАД, предполагают автомобилисты, и такое, по их словам, бывает нередко: «Да это один из оленей, который вместо Пулково в Москву повернул, и, видимо, на полпути осознал, что не туда едет». Кто-то признаётся, что сам залетел на платную трассу вместо Пулковского шоссе, не разглядев указателей.





«Там минимум три указателя перед съездом на платку с КАД, четко написано: «М-11 Москва»! Я в день открытия как раз туда заезжал целенаправленно со стороны Дачного. Передо мною пятились назад около 8 машин, я уж подумал: открыли и сразу закрыли.. А нет, просто ребята перепутали», – рассказывает Александр.

Кадр из видео в vk.com/spb_today

Ближайший к Петербургу участок трассы М-11 открыл 27 ноября президент Владимир Путин, тогда же она получила название «Нева». Через несколько дней её протестировала «Фонтанка»: на дорогу от Петербурга до Москвы ушло около 3,5 тысячи рублей на бензин и чуть меньше 2 тысяч – как плата за проезд.