Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +1
$ 62.53р
69.59р
09:57 20.12.2019
Расширенный поиск

Происшествия
20.12.2019 08:55
Печать

На видео попала легковушка, мчащая на М-11 по встречке

«Когда пропустил поворот на Пулково и выехал в Шереметьево», – шутят в соцсетях. Автомобиль, движущийся по платной автодороге М-11 «Нева» (Москва – Санкт-Петербург) по обочине встречной полосы, сняли на видео очевидцы.

«Очередные упыри валят против шерсти по трассе М-11 со скоростью около 160 км/ч», – комментирует автор поста в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

/vk.com/spb_today

Подписчики группы в комментариях спорят о скорости: судя по мельканию столбов, нарушитель движется значительно медленнее, считают зрители. Вероятно, этот водитель перепутал съезды с КАД, предполагают автомобилисты, и такое, по их словам, бывает нередко: «Да это один из оленей, который вместо Пулково в Москву повернул, и, видимо, на полпути осознал, что не туда едет». Кто-то признаётся, что сам залетел на платную трассу вместо Пулковского шоссе, не разглядев указателей.


«Там минимум три указателя перед съездом на платку с КАД, четко написано: «М-11 Москва»! Я в день открытия как раз туда заезжал целенаправленно со стороны Дачного. Передо мною пятились назад около 8 машин, я уж подумал: открыли и сразу закрыли.. А нет, просто ребята перепутали», – рассказывает Александр.

Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в vk.com/spb_today

Ближайший к Петербургу участок трассы М-11 открыл 27 ноября президент Владимир Путин, тогда же она получила название «Нева». Через несколько дней её протестировала «Фонтанка»: на дорогу от Петербурга до Москвы ушло около 3,5 тысячи рублей на бензин и чуть меньше 2 тысяч – как плата за проезд.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк
      19.12.2019 18:48

      Более 800 компаний в Петербурге получают платежи онлайн через QR-код от Сбербанка

      К системе «Плати QR» от Сбербанка в Петербурге подключились более 800 компаний. Это означает, что примерно 2000 торгово-сервисных точек города предлагают клиентам расплатиться, считав QR-код с помощью смартфона.
      Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      19.12.2019 18:00

      ЖК «Образцовый квартал 6»: готовность 70%

      В завершающую стадию строительства вошёл новый малоэтажный жилой комплекс «Образцовый квартал 6». Строительная компания «Терминал-Ресурс» продолжает жилую застройку в рамках проекта комплексного развития территории «На Царскосельских холмах».
      Setl Group
      19.12.2019 16:55

      В продаже — новая очередь квартала «Солнечный город» в Красносельском районе

      «Петербургская Недвижимость» вывела на рынок 11-ю очередь ЖК «Солнечный город». Она состоит из четырех домов высотой всего 8 этажей и детского сада на 220 малышей. Сейчас квартиры можно приобрести по привлекательной цене — от 2,4 млн рублей.
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      19.12.2019 16:04

      В ЖК «Юнтолово» открылся второй детский сад

      Компания «Главстрой Санкт-Петербург» сообщает об открытии нового детского сада в ЖК «Юнтолово». В трехэтажном здании разместились группы для дошкольников, музыкальный и спортивный залы, помещения для дополнительных занятий и отдыха, кухня-столовая и бассейн.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      19.12.2019 15:36

      Банк «Санкт-Петербург» приглашает своих клиентов поучаствовать в акции

      Банк «Санкт-Петербург» приглашает своих клиентов поучаствовать в акции Mastercard и получить на Яндекс.Афиша скидку 10% на новогодние представления*.
      СК «Инвестторг»
      19.12.2019 13:25

      ЖК «Геометрия» продолжает активно расти

      ЖК «Геометрия» продолжает активно расти. Объект возводит СК «Инвестторг» в городе Кудрово. В красном доме монолитные работы в первых трех секциях выполнены уже на 100%.
      предоставлено компанией Гарант
      19.12.2019 13:03

      Компания "Гарант" получила сертификат "Инновация года"

      Это стало возможным благодаря выпуску ряда инновационных продуктов в 2019 году. Компания "Гарант" выпустила новую Интранет-версию системы ГАРАНТ, обеспечивающую установку и работу как в среде Windows, так и для ряда наиболее востребованных операционных систем семейства Linux.
      ПСК
      18.12.2019 16:38

      Строительство ЖК Nobelius от ГК «ПСК»: сохраняется высокий темп

      До ввода в эксплуатацию ЖК Nobelius остаётся меньше года. После завершения монолитных работ на месяц ранее запланированного срока на площадке всё готово к началу устройства кровли и возведению внутренних перегородок. В скором времени начнётся установка оконных систем и лифтового оборудования.
      Setl Group
      18.12.2019 16:14

      «Петербургская Недвижимость» расскажет об инвестициях в апартаменты

      В четверг 19 декабря эксперты компании проведут вебинар для инвесторов. Специалисты расскажут о новом апарт-отеле «ArtLine в Приморском» и о вариантах готового бизнеса с доверительным управлением.
      скриншот с сайта ska.ru
      18.12.2019 15:35

      Алина Загитова, СКА и ЦСКА выступят на «Газпром Арене»

      Второй матч в рамках хоккейной «Русской классики» на футбольной «Газпром Арене» пройдет в четверг, 19 декабря. Встретятся два армейских коллектива: СКА и ЦСКА.
      ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
      18.12.2019 15:23

      МКБ вернет до 7% баллами за такси, фастфуд и путешествия

      С 1 января 2020 года Московский кредитный банк (МКБ) меняет категории повышенного начисления за покупки для участников программы «МКБ Бонус».
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      18.12.2019 15:07

      В ЖК «Северная долина» начала работу детская поликлиника

      «Главстрой Санкт-Петербург» сообщает об открытии нового педиатрического отделения СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника №71» в ЖК «Северная долина». Оно расположено в трехэтажном здании по адресу: ул. Заречная, д. 41.