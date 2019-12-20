ФБР нашло пропавшего младенца через 55 лет

Резонансный случай похищения новорожденного ребенка, который произошел в Чикаго 55 лет назад, смогло все-таки раскрыть ФБР.

Как сообщают 20 декабря РИА Новости со ссылкой на телеканал WGN-TV, жительница Чикаго Дора Фрончак родила мальчика в апреле 1964 года.

«На следующий день в ее палату в роддоме зашла женщина, одетая как медсестра, и забрала ребенка под предлогом осмотра, после чего бесследно исчезла вместе с младенцем. За поиском ребенка следила вся страна. Через два года правоохранители обнаружили мальчика, который показался им подходящим кандидатом на роль разыскиваемого. Поскольку технологии анализов ДНК тогда не существовало, родство найденыша с четой Фрончак определили по форме ушей. Сама мать с радостью признала в нем своего сына Пола», – сообщает агентство.

В 2014 году текст ДНК показал, что найденыш не биологический сын Фрончак. Настоящего Пола Фрончака удалось разыскать лишь несколько месяцев назад.

«По данным телеканала, он проживает в штате Мичиган и борется с онкологическим заболеванием. Пока неизвестно, намерен ли он встречаться со своей биологической матерью. Его отец Честер умер несколько лет назад».



