Администрация президента США против введения против России «санкций из ада»

Администрация Трампа «выступает решительно против» нового пакета санкций против России. Об этом сообщает 20 декабря «Коммерсант» со ссылкой на The Daily Beast.

По данным издания накануне принятия комитетом по международным делам Сената «Акта по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2019» , который должен помочь ввести против РФ «санкции из ада», Госдеп США направил председателю комитета 22-страничное письмо с критикой законопроекта.

«В письме говорится, что пакет санкций «рискует нанести ущерб мировым энергетическим, сырьевым, финансовым и другим рынкам», а вводимые ограничения затронут «почти весь спектр зарубежной коммерческой деятельности с Россией»», – сообщает издание.

В администрации уверены, что новый законопроект может только привести к ослаблению поддержки уже действующих американских санкций против России. А из-за вводимых ограничений в первую очередь пострадают американские банки, работающие в России. Обеспокоенность проектом закона также выразили бизнес-сообщества, в числе которых — Торговая палата США и Американский институт нефти, уточняет The Daily Beast.



