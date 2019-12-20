«БМВ» ГИБДД смяли на светофоре на Коломяжском. Полёт «Поло» попал на видео

ДТП со служебной машиной произошло в Приморском районе Петербурга ночью 20 декабря.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», около часа ночи на пересечении проспектов Испытателей и Коломяжского женщина на Volkswagen Polo на высокой скорости влетела в BMW 5 с цветографической схемой полиции, на борту которого указано «ДПС ГИБДД». Момент ДТП зафиксировала камера наружного наблюдения. На записи видно, как в машину, стоящую в левом ряду перед светофором, въезжает сзади другая легковушка.

Видео: YouTube/Taxi Crew





«BMW откинуло метров на 10 вперёд, виновник остановился на другом конце перекрёстка. Пострадавших, вроде, нет. По словам другого свидетеля, виновник нёсся на высокой скорости по Коломяжскому и ранее уже чуть не спровоцировал ДТП», – пишет Юлия.

«Она не тормозила вообще, – подтверждает Максим. – Мне повезло, что между моей BMW 5 и полицейской она выбрала не меня. <...> Другой водитель сказал мне, что этот «Поло» ехал с очень высокой скоростью и неадекватно».

Точные обстоятельства ДТП выясняются.