На Лубянке только к 7 утра открыли движение после стрельбы накануне

Движение по улице Большая Лубянка и ряду прилегающих восстановлено в полном объеме. Об этом в 7 утра 20 декабря сообщает пресс-служба Московского транспорта в Twitter.

Движение на нескольких улицах в центре столицы недалеко от здания ФСБ, где неизвестный устроил стрельбу, было полностью перекрыто с 19 часов четверга. Частично его восстанавливали около 3 утра, но полностью улицы открыли только сейчас.

До утра сотрудники следственного комитета, который возбудил уголовное дело о покушении на жизнь сотрудника при исполнении, исследовали место происшествия. Официально личность стрелка, жертвой которого стал сотрудник ФСБ, и пятеро, в том числе прохожий, были ранены, не озвучивается. СМИ пишут, что это житель Московской области, который долгое время работал в ЧОП столицы. Стрельба якобы была его хобби.



