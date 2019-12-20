В Петербурге уровень подземных вод снижается на метр в год. Но в целом по России в 21 веке водные ресурсы возрастают

Водные ресурсы России могут вырасти на 8-10% в связи с изменением климата в 21-м веке. Об этом говорится в докладе «О состоянии и использовании водных ресурсов РФ в 2018 году», который 20 декабря цитируют РИА Новости.

«Согласно этим оценкам, в большинстве регионов РФ следует ожидать увеличения годового стока рек до 10-15%. Вместе с тем, в ряде густонаселенных регионов – на территориях субъектов Черноземного Центра, Южного федерального округа, юго-западной части Сибирского федерального округа, которые и в современных условиях имеют довольно ограниченные водные ресурсы, следует ожидать уменьшения годового стока рек от 5 до 15%. В целом для территории России наиболее вероятно увеличение водных ресурсов на 8-10%», – говорится в исследовании.







При этом в промышленно развитых районах страны таких, как Москва и Санкт-Петербург интенсивная эксплуатация подземных вод вызывает постоянное снижение их уровня – до 1 метра в год.

«Воронки депрессии в зонах сосредоточенного водоотбора подземных вод развились уже на площади в сотни квадратных километров. В этих районах ухудшается качество подземных вод, отмечается подсос морских вод к водозаборам, например, в Крыму, просадки земной поверхности, активизируются карстовые процессы», – говорится в докладе.







По мнению авторов, необходимо провести мероприятия по искусственному восполнению подземных вод и управлению их качеством и использованием во многих районах нашей страны.



