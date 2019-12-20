Неожиданные пробки ждут петербуржцев. На КАД стояли даже ночью

В пятницу, 20 декабря, автомобилистам Петербурга придётся постоять в неожиданных пробках.

Перекрытия из-за проезда кортежей начались в городе в четверг вечером и продолжались даже ночью. Около полуночи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» писали: «Вот уже 10 минут стоим на внутренней стороне кольца сразу после съезда с Дачного. Не двигаемся вообще». В 00:12 сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал 4,4-километровый затор на внутреннем кольце КАД от Дачного проспекта до реки Новая.



Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

«Много автобусов полиции с кортежем ехало сейчас по Петергофскому шоссе», – отмечали в группе.





Накануне в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Фонтанке» сообщили, что в ближайшие три дня в городе возможны временные ограничения и ручное регулирование движения.

Сейчас в городе зелёные 2 балла, погода дорожные условия не осложняет.

20 декабря в Петербурге состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием президента России Владимира Путина. Перед заседанием он планирует провести встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Кроме того, в работе внеочередного заседания Совета глав государств СНГ поучаствует президент Таджикистана Эмомали Рахмон.



