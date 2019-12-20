Шторм ушел, туман вернулся. Ночью можно поморозить щеки
Сильный ветер унес с собой теплую температуру, и она снова болтается около ноля.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 декабря в Петербурге будет преимущественно облачно, возможен небольшой дождь со снегом и туман.
Ветер ночью западный, юго-западный, днем южный умеренный.
Температура воздуха ночью 0...-2 гр., днем 0...+2 гр.
Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем понижаться.