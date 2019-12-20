Двое москвичей в Карелии на спор сбросили с вертолета Mercedes-Benz G-класс с надписью «Мороз»

Двое мужчин, представились блогерами и наняли вертолет в аэропорте «Пески» в Карелии. Видео падения «Геленвагена» сняли очевидцы.

Как пишет местное издание «Столица Онега», мужчины заплатили 250 тысяч 19 декабря в 14.00, после чего вертолет поднял в воздух на тросе автомобиль Mercedes-Benz G-класс 1995 года выпуска»

«Они приехали, заплатили деньги, наклеили на вертолет наклейку с надписью «Мороз», прикрепили на внешней подвеске Mercedes, и вертолет поднялся в воздух, – объяснили в аэропорту. – Вертолет поднялся на высоту 300 метров, отлетел немного в сторону и сбросил автомобиль вниз, на площадку аэропорта «Пески», где раньше проходил фестиваль «Воздух», не на взлетную полосу», – сообщает издание.





Остатки разбитого автомобиля нанятый москвичами трактор отвез на металлолом.

Журналисты выяснили, что причиной экстравагантного поступка стал спор: двое мужчин поспорили на крупный контракт. Один выиграл, другой проиграл. Проигравший ставил на кон «Гелендваген», который должны были сбросить с воздуха. В Москве затею осуществить не удалось, поэтому они решили попробовать сделать это в Карелии.