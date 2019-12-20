Смольный расторгает контракт с разработчиком комплексной системы управления транспортом. Из 449 млн у него примут работ на 28 млн

Комитет по информатизации и связи направил НТЦ «Измеритель» уведомление об одностороннем расторжении контракта на разработку комплексной системы управления транспортом (КИСУ). Подрядчик не израсходовал даже четверть аванса.

По данным «Фонтанки», заказчик готов выплатить по четвертому этапу работ 28 млн рублей – при том, что общая сумма составляет 449 млн. Кроме того, подрядчику выставлены пени и штрафы на 30 млн. При этом НТЦ «Измеритель» должен будет вернуть неизрасходованную сумму аванса: в январе ему было выделено 135 млн, и 107 млн город ждет обратно.

О том, что подрядчик не смог сдать комплексную информационную систему в рабочем состоянии, «Фонтанка» уже писала ранее. Летом стало известно о заключении экспертов, которые утверждали, что КИСУ не готова, ее подсистемы не взаимодействуют между собой, а некоторые существуют только в виде прототипов экранных форм. При этом первые три этапа по контракту были приняты еще в 2018 году, за них подрядчик получил порядка 300 млн.

Добавим, расторжение контракта совпало по времени с уходом из Смольного председателя комитета по информатизации и связи Дениса Чамары.

Он переходит на работу в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Его место займет Станислав Казарин, который ранее был председателем департамента информационных технологий и связи Самарской области.



