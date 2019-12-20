СМИ выяснили, откуда в Химках взялся «российский Cybertruck». И как его сделали из «девятки»

В Интернете распространяются фото и видео с самодельным автомобилем, очень похожим на Cybertruck Илона Маска. Машину заметили в подмосковных Химках.

Как выяснил 19 декабря «Код Дурова», «российский Cybertruck», который разъезжал по МКАДу, собрали умельцы из YouTube-проекта «Пушка гараж». Автор канала Александр Трубников рассказал изданию, что за основу при изготовлении автомобиля взяли ВАЗ 2109.

Отметим, графический дизайнер и «бумажный инженер» Алекс Гвинн недавно выложила в свободный доступ чертежи, по которым каждый может собрать свой собственный Cybertruck. Правда, бумажный.





Напомним, в реальности Cybertruck выезжал на дорогу пока только один раз в Лос-Анджелесе — за рулем был сам Илон Маск.