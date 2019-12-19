Личные данные 267 млн пользователей Facebook нашли в открытом доступе

Личные данные более чем 267 млн пользователей Facebook были выложены в Интернет. Об этом 19 декабря сообщили в британской исследовательской компании Comparitech.

По данным компании, пострадали в основном пользователи из США. При этом эксперты подчеркивают, что все данные находились с 4 декабря в открытом доступе — их мог получить буквально любой. Речь идет, в частности, о телефонных номерах. Информацию могли использоваь для рассылки спама и фишинговых атак. Сейчас данные уже недоступны, однако их могли скопировать, уточнили в Comparitech.

Представитель Facebook заявил изданию Business Insider, что информация, выложенная в Интернет, была получена «до изменений, которые ввел Facebook в последние несколько лет, чтобы лучше защищать персональные данные».



