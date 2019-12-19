Резня ножом в командировке. Под Петербургом задержали вахтовика, познакомившего с лезвием своих земляков

По подозрению в двойном убийстве задержан вахтовый рабочий в Кингисеппском районе Ленобласти. Он хотел скрыться, но его подвела неаккуратная езда на автомобиле.

Жителя Оренбургской области задержали по подозрению в убийстве своих земляков, сообщает региональный СК 19 декабря.

По версии следствия, накануне компания мужчин находилась в вагончике-бытовке рабочего городка в деревне Куровицы. Приятели проводили вечер со спиртным. В ходе беседы завязался конфликт, который разрешился с помощью ножа. Агрессор сначала ударил оружием в живот и лицо одному оппоненту, потом всадил нож в его защитника.

«После совершенного убийства подозреваемый скрылся с места преступления на своем автомобиле. Следуя по автодороге в районе деревни Лужицы Кингисеппского района Ленинградской области подозреваемый не справился с управлением, и машину занесло в район лесополосы, где он и был задержан сотрудниками полиции», — уточнили в ведомстве.

Задержанный и погибшие являлись жителями Оренбургской области, которые работали вахтовым методом в Кингисеппском районе. Подозреваемый вину признал и сотрудничает со следствием.



