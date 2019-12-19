СК: При стрельбе возле здания ФСБ в Москве пострадал мирный житель. Погиб один человек

В результате стрельбы возле здания ФСБ на Лубянке в Москве погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек получили ранения. Об этом вечером 19 декабря сообщили в Следственном комитете.

В СК подтвердили ранее появившуюся информацию ФСБ о том, что стрелок действовал в одиночку. Злоумышленник ликвидирован. Уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) передано в центральный аппарат СК. В ФСБ ранее назвали нападение терактом.

Напомним, согласно официальному сообщению ФСБ, здание на Лубянке атаковал один стрелок, он ликвидирован. При этом видео очевидцев свидетельствует о том, что стрелок был не один. Источники в ФСБ сообщили нескольким СМИ, что атака специально планировалась на день пресс-конференции Путина и его выступления перед сотрудниками ФСБ на праздновании дня контрразведчика в Кремле. Кратко о том, что произошло 19 декабря на Лубянке, читайте в материале "Фонтанки".



