Австралиец зажарил мясо, просто оставив его в салоне автомобиля

Австралиец Стю Пенгелли смог зажарить полуторакилограммовый кусок свинины, просто оставив его на весь день в салоне старого Datsun Sunny. В тот день столбик термометра в Австралии поднялся до 39 градусов Цельсия, а температура в салоне автомобиля, название которого, по иронии, переводится как «солнечный», и вовсе достигла 81 градуса.

Пенгелли заявил, что таким образом хотел сделать еще одно предупреждение для водителей не оставлять на солнцепеке в машине детей или домашних животных, пишет Huffpost. Судя по фотографиям, которые австралиец разместил на своей странице в Facebook, толстый кусок свинины прекрасно прожарился, будучи просто оставленным в салоне. При этом, как пишет Пенгелли, у машины тонированные стекла и ржавая дыра в крыше, которая, по идее, должна обеспечивать дополнительную вентиляцию.

В ходе своего «эксперимента» Пенгелли следил за температурой в салоне «Датсуна» с помощью прикрепленного на стекле термометра. В 7 часов утра внутри машины было плюс 30, к 10 утра – уже 52 градуса, а к часу дня мясо вовсю жарилось, поскольку внутри было как в печке – 81 градус Цельсия.

Если бы Datsun вдобавок был не красного, а черного цвета и более новым, с хорошо изолированным салоном, то, по мнению Пенгелли, температура внутри могла бы подняться еще выше. Поэтому автралиец просто заклинает коллег-водителей не оставлять никого в запертой машине. Он даже советует: «если увидите животное или ребенка в автомобиле на солнцепеке, не мешкая разбивайте окно, чтобы вытащить их оттуда как можно скорее».





Проблема запертых в автомобилях детей и животных не нова, но, несмотря на это, и беспечные матери, и не менее безответственные владельцы животных продолжают оставлять своих детей и питомцев «буквально на пять минут». К сожалению, это нередко приводит к слишком тяжелым последствиям.

Именно поэтому в некоторых странах, в частности в Британии, приняты специальные законы, позволяющие полиции и спасателям без ордера вскрывать такие автомобили, чтобы спасти животных или детей. Не прошел мимо проблемы и Илон Маск: во всех выпускающихся сейчас моделях Tesla есть так называемый «собачий режим», при котором в салоне не только работает кондиционер, но и играет музыка, чтобы собаки не скучали.