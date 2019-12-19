Россия и Украина достигли «принципиального соглашения по газу»

Россия, Украина и Еврокомиссия смогли «достичь принципиального соглашения по газу». Об этом вечером 19 декабря после переговоров в Берлине заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, пишет РИА «Новости».

По его словам, «соглашение достигнуто по всем элементам». Тем не менее, обсуждение договора продолжится в пятницу в Москве и Киеве. Только после этого соглашение «будет финализировано», – подчеркнул Шефчович.

Министр энергетики РФ Александр Новак уточнил, что подготовлен «детальный протокол по газу». По его словам, Россия и Украина собираются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности.



