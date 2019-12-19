Как Загитова заряжала зрителей перед матчем СКА – ЦСКА. Но петербуржцев это не спасло

Четвертое в сезоне армейское дерби прошло на «Газпром Арене» в присутствии более 60 тысяч зрителей. На разогреве выступала сама олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Зрителей, пришедших пораньше на второй матч «Русской классики», встречала на арене музыкальная группа, переодетая в Дедов Морозов. Артисты выступали на сцене прямо перед ледовой коробкой. Трибуны заполнялись медленно, но верно. На льду тем временем разминалась чемпионка Олимпиады и мира Алина Загитова – главный гвоздь развлекательной программы. Это было ее первое выступление перед публикой после шокирующего объявления о приостановке карьеры. В каком-то роде петербуржцам достался эксклюзив мирового уровня.

Тем временем, трибуны окрасились в цвета российского флага. Это загорелись тысячи светящихся палочек, разложенных на трибунах. Они мигали в такт музыке, создавая узоры. Зрители, размахивая ими, стали практически участниками светового шоу.

Вскоре Загитову сменили на льду хоккеисты, вышедшие на раскатку. СКА появился в необычных красно-черных свитерах. Выглядело это эффектно. Москвичи были в привычной красно-белой форме. Размявшись, ушли и они, а на льду появилась еще одна фигуристка – шестилетняя Арина Ротенберг, дочь вице-президента СКА и Федерации хоккея России Романа Ротенберга.

– В ее арсенале уже есть тулуп и риттбергер, а этого можно достичь только упорными тренировками, – объявил диктор под аплодисменты.





Арину сменила Алина.

– У Арины еще все впереди, а Алина уже завоевала все возможные титулы, – представил новую спортсменку диктор.

Загитова выступила с показательным номером в образе Лары Крофт под тему из фильма Tomb Raider.

– Я сегодня в первый раз выступала при такой большой аудитории, это очень меня подбодрило и зарядило на прокат, – заявила журналистам Загитова после выступления. – Хоккейный лед совершенно не отличается от фигурного, где-то мягче, где-то потверже. Я уже привыкла, быстро адаптируюсь. Мне хотелось откатать хорошо, чтобы зрители были довольны. Хотела зарядить их перед тем, как начнется игра.

Олимпийская чемпионка появилась на льду в третий раз уже рука об руку с Ариной Ротенберг на символическом вбрасывании. Публика была в восторге. Затем начался и сам хоккей.

Перед этой игрой в истории КХЛ две армейские команды встречались 74 раза. 33 победы на счету СКА, 21 – у ЦСКА, но москвичи в последние годы сделали серьезный рывок. Достаточно сказать, что столичные армейцы выиграли три последние серии в рамках плей-офф.





Летом 2019-го СКА пришлось серьезно перестраиваться. Команду возглавил Алексей Кудашов. Кроме того, клуб покинули сразу несколько лидеров: Игорь Шестеркин, Владислав Гавриков, Никита Гусев и Николай Прохоркин уехали покорять НХЛ, Патрик Херсли перешел в московский «Спартак», а 41-летний Павел Дацюк отправился доигрывать в родной Екатеринбург. На их места пришла в основном молодежь, подробнее о подвигах которой мы писали здесь. Поначалу было непросто. Петербуржцев серьезно штормило на старте. В октябре петербургские армейцы проиграли пять матчей подряд. Но постепенно игру удалось наладить. По мнению самого главного тренера, игроки серьезно подтянули «физику» и СКА выиграл 12 матчей подряд. В том числе были обыграны действующий чемпион ЦСКА, а также лидер сводной таблицы КХЛ нынешнего сезона — казанский «Ак Барс».

У ЦСКА ситуация развивалась практически по противоположному сценарию. Москвичи сохранили чемпионский состав. Действующие обладатели Кубка Гагарина на старте чемпионата выдали две победные серии по семь матчей, в рамках которых дважды обыграли СКА (3:0, 3:2б), но потом забуксовали. За последние шесть недель москвичи проиграли 8 раз в 15 матчах. В результате ЦСКА уступил петербуржцам лидерство в Западной конференции.

Четвертую встречу в сезоне команды начали очень аккуратно. Вратари обоих армейских коллективов по-настоящему вступили в игру ближе к пятой минуте встречи. Постепенно ЦСКА стал захватывать преимущество. Гости были более нацелены на игру в чужой зоне. СКА ответил на это на десятой минуте навалом на ворота голкипера москвичей Ильи Сорокина. И все-таки концовка периода осталась за ЦСКА. По броскам столичные армейцы были в два раза активнее: девять против четырех у петербуржцев.

Старт второго периода получился более веселым. За первые пять минут хоккеисты сотворили едва ли не больше, чем за всю предыдущую 20-минутку. На счету каждой из команд было по одному попаданию в штангу, но сами ворота оставались по-прежнему в неприкосновенности.

В середине периода диктор объявил, что на стадион пришли 61810 человек – не рекорд, но все равно отличная цифра для самого разгара рабочей недели. Тут же случилась стычка.

Защитник ЦСКА Михаил Науменков врезался в форварда СКА Евгения Кетова у борта, и нападающий петербуржцев Александр Дергачев побежал мстить зарвавшемуся москвичу. В итоге судьи выписали каждому по две минуты штрафа.

В третьем периоде СКА на несколько минут запер гостей в их зоне, обстреляв вратаря Илью Сорокина со всех позиций, но на табло продолжали гореть нули. В итоге исход матча решил единственный удачный бросок нападающего ЦСКА Сергея Калинина на 50 минуте.

– У нас было очень много моментов, не знаю, почему не забили, – заявил после матча нападающий СКА Александр Барабанов. – Где-то не повезло, хотя моменты были.

Ответственность не давила, старались абстрагироваться от атмосферы. Старались выполнять свою работу, наоборот, здорово, что был такой матч, приятно было играть на футбольном стадионе. О длинной победной серии вообще не думали. Конечно, хотелось бы, чтобы качество льда было лучше, но что имеем, то имеем.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»