Лежавший в «Лексусе» мужчина жив. В ГИБДД рассказали подробности ДТП на Невском

Авария с вылетом на тротуар в центре Петербурга обошлась без пострадавших. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти 19 декабря.

На Невском проспекте у Екатерининского сада https://www.fontanka.ru/2019/12/19/194/ столкнулись «Фольксваген Гольф» и «Лексус». От удара второй автомобиль вылетел на тротуар. Очевидцы в социальной сети выложили видео, где запечатлён обездвиженный человек. Мужчина лежит на пассажирском сиденье «Лексуса». Однако, судя по сообщению ГИБДД, мужчина в порядке — просто сильно устал или прятался от камеры.



