Стрельба на Лубянке. Что известно о нападении на цитадель Федеральной службы безопасности

С момента инцидента в Москве прошло больше трех с половиной часов. Официальные власти пока не готовы предоставить полную картину нападения на цитадель Федеральной службы безопасности.

Максим Григорьев/ТАСС

– Данные о количестве нападавших разнятся: ФСБ опровергает, что говорила о троих, и подтверждает ликвидацию только одного человека. Видео очевидцев свидетельствует, что стрелок был не один.

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– Официальной информации о погибших нет. Авторитетные СМИ сообщают как минимум о двоих сотрудниках: ГИБДД и ФСБ.





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– Минздрав говорит о пятерых раненых. Двое из них — сотрудники ФСБ. СМИ добавляют, что также пострадал прохожий; об остальных информации нет.

– Мотивы и личность стрелка (стрелков) неизвестны.

– В момент нападения на ФСБ президент Владимир Путин находился на концерте в честь Дня сотрудника органов госбезопасности. Там же присутствовал глава ФСБ Александр Бортников.

Ранее в распоряжении «Фонтанки» оказались кадры перестрелки у здания ФСБ на Лубянке. Если верить словам очевидцев, то злоумышленник все-таки был не один. Невольные свидетели увидели человека в черном, у которого за спиной рюкзак. Он прячется за колоннами, а после звука выстрела падает и больше не встает. При этом на заднем фоне видеозаписи слышна продолжающаяся стрельба. А за углом того же дома спрятались несколько человек с оружием.

Фонтанка вела онлайн-трансляцию московских событий.