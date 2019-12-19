СМИ: Действия стрелка, открывшего огонь у здания ФСБ в Москве, могли координировать «лица, связанные с террористическими ячейками»

Спецслужбы проверяют информацию о возможных сообщниках напавшего на здание ФСБ в центре Москвы. Об этом 19 декабря сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания заявил, что действия стрелка могли координироваться «иными лицами, связанными с террористическими ячейками, с целью проведения провокации во время выступления президента Владимира Путина на праздновании дня контрразведчика в Кремле». Ранее версию о связи нападения с выступллением Путина высказал источник Reuters в ФСБ.

Напомним, согласно официальному сообщению ФСБ, здание на Лубянке атаковал один стрелок, он ликвидирован. При этом видео очевидцев свидетельствует о том, что стрелок был не один. Согласно информации в СМИ, погибли двое человек — сотрудники ФСБ и ГИБДД. Официально эта информация не подтверждалась. В Минздраве сообщили о пятерых раненых — двое из них сотрудники ФСБ, еще один, согласно данным СМИ, – случайный прохожий. Личности остальных неизвестны.

"Фонтанка" ведет прямую трансляцию событий на Лубянке и всего, что с ними связано.



