Арктика, ГАТИ и ЗАГС. Стало известно, за что будет отвечать вице-губернатор Эдуард Батанов

Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов будет курировать архивный комитет, ГАТИ, Гостехнадзор, а также комитеты по делам записи актов гражданского состояния и по делам Арктики. Транспорт и инвестиции ушли Максиму Соколову.

Распоряжение опубликовано на сайте Смольного 19 декабря. Согласно документу, Батанов будет обеспечивать взаимодействие городского правительства с соответствующими федеральными ведомствами: министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Минэкономразвития в части развития Крайнего Севера, «Росатомом», федеральным архивным агентством. Добавим, все названные комитеты ранее входили в сферу ответственности Олега Маркова, который покинул правительство. Исключение — комитет по делам Арктики, который и раньше курировал Батанов.

Одновременно распоряжение подтверждает, что Максим Соколов будет отвечать за инвестиционную политику, транспортный блок и туризм. В силу оно вступает с 19 декабря.

Напомним, губернатор направил кандидатуру Максима Соколова в Законодательное собрание 16 декабря. Накануне его утвердили, при этом сообщив, что он будет отвечать за инвестиции, транспорт и туризм. Первые два направления курировал Батанов; туризм, помимо прочего, входил в зону ответственности ушедшего Олега Маркова.



