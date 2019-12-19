На Невском снова ДТП с вылетом на тротуар. В разбитой машине лежит неподвижный человек

ДТП с вылетом на тротуар произошло в центре Петербурга вечером 19 декабря. Об аварии у Екатерининского сада в социальных сетях рассказали очевидцы около 21.00.

На опубликованных в сети видео и фото запечатлены два разбитых автомобиля. Один из них стоит на тротуаре. Внутри на переднем пассажирском кресле лежит обездвиженный мужчина.

На место прибыли сотрудники ГИБДД и скорая. В отдел пропаганды ГИБДД информация о пострадавших пока не поступала.



