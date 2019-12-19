СМИ: Источник в ФСБ сообщил, что стрельба в центре Москвы связана с выступлением Путина

Стрельба возле здания ФСБ в центре Москвы не случайно совпала с выступлением Владимира Путина на пресс-конференции и его речью, посвященной Дню ФСБ. Об этом вечером 19 декабря пишет Reuters со ссылкой на свой источник в Федеральной службе безопасности.

Собеседник в спецслужбе рассказал агентству, что злоумышленники изначально запланировали теракт на этот день. Напомним, по последним данным, в перестрелке погибли двое человек, пятеро были ранены. В ФСБ официально сообщили об одном нападавшем, произошедшее квалифицировано как теракт.

«Фонтанка» ведет прямую трансляцию событий на Лубянке.



