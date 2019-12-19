«Фонтанка» публикует видео очевидца, на котором ранен или убит один из предполагаемых нападавших на здание ФСБ в Москве

источник в правоохранительных органах

В распоряжении нашего издания оказались кадры перестрелки между силовиками, попавшими под огонь стрелка у здания ФСБ на Лубянке. Если верить словам очевидцев, то злоумышленник все-таки был не один.

Люди, ставшие невольными зрителями и гражданскими журналистами, увидели человека в черном, у которого за спиной рюкзак. Он прячется за колоннами, а после звука выстрела падает и больше не встает. При этом на заднем фоне видеозаписи слышна продолжающаяся стрельба. А у угла того же дома под козырьком спрятались несколько человек с оружием. Судя по их действиям – это сотрудники правоохранительных органов. Они не в форме, что, возможно, говорит о том, что в переделку они попали случайно.

Стрельба у здания ФСБ в Москве началась около 18.30. ФСБ официально сообщила об одном нападавшем. Также служба подтвердила информацию об одном погибшем. Ранены были, по последним данным, пять человек.



