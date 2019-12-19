При перестрелке у здания ФСБ в Москве ранили пятерых

Пять человек получили ранения при перестрелке у здания ФСБ в центре Москвы вечером 19 декабря. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Минздрав.

В тяжёлом состоянии с Лубянки увезли двоих сотрудников силового ведомства. По предварительной информации, пуля по касательной задела одного из прохожих. Его жизни ничего не угрожает. Информации ещё о двоих пострадавших пока нет.

Ранее стало известно о двоих погибших. Один из них - сотрудник ГИБДД.





ФСБ сначала заявила о троих убитых нападавших, но позже опровергла эту информацию. Произошедшее квалифицировано как теракт.

Что происходит в столице на Лубянке смотрите в трансляции «Фонтанки».